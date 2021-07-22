營收比重占約50％的UV光固化材料，因歐美電子和塑膠等塗料的需求強勁，帶動售價上漲逾20％，使得國精化（4722）上半年營收年增近28％，為了供應市場需求，國精化已買進安南區的台南科技工業園區土地，預計今年第四季動工建廠，預計明年底完工，生產UV光固化材料和升級後的新產品。

國精化今年上半年營收22.97億元，比去年同期的17.99億元，年增27.69％，國精化表示，主要是公司的主力產品UV光固化材料，售價上漲超過20％所帶動。

國精化說，UV光固化材料目前的營收，大約占整體營收的50％，也是毛利率相對高的產品。

由於原料成本占國精化產品成本的80％以上，因此，國精化表示，未來的丙烯酸報價的變動，將是今年下半年營收的關注事項。

丙烯酸目前每公斤售價大約台幣50.5元，比2020年5月時的低價，每公斤29元，已經上漲74.14％。