台灣房價在今年第1季創下6年來最大漲幅，第2季雖因疫情緣故，交易量、房價漲幅趨緩，但隨疫情趨緩，交易量明顯回溫，短期內可能又將帶動價格。對此，時代力量今與民團呼籲，蔡政府應盡快提出囤房稅版本，並公開「全國家戶總歸戶住宅持有資料」，以釐清囤房餘屋現況，藉此抑制高房價現象。

據統計顯示，疫情最嚴峻時網買人氣大幅衰退近6成，不過隨疫情確診人數逐漸回穩後，房市買氣也隨之回溫。據調查顯示，確診人數降低、解除三級管制與疫苗施打後，將是房市人氣復甦的重要三個階段。

以網路買氣復甦的狀況來看，雙北市以外的區域復甦腳步最快。但由於三級管制才剛開始微解封，社區對於人員進出管制仍未回到先前的水準，成交量雖然也逐步增溫，但尚未回到疫情前的高峰水準。

面對疫情帶動房價攀升的現況，時代力量立委邱顯智今表示，依據2021年5月清華安富房價指數顯示，全台房價指數已達到134.74，較去年同期增長5.95％；若進一步看新北市整體房價變動，房價指數為117.88，年成長4.61％，其中又以三峽、鶯歌、樹林成長最多，年漲幅分別是9.81％、9.48％、8.18％。

邱顯智更說，桃園八德的房價指數，一年來更上揚14.84％，漲幅相當驚人。

邱顯智表示，台北市房價早已是高不可攀，因此讓愈來愈多人選擇當通勤族，帶動蛋白區房價持續向外擴張；隨著捷運三鶯建設串聯雙北地區，交通上的誘因，更進一步拉抬周邊房價上漲，因此才讓三峽、鶯歌、樹林地區房價快速上漲，政府不該不去面對民眾買房愈來愈困難的現況。

OURs專業者都市改革組織祕書長彭揚凱表示，房價不合理上漲，政府卻不斷迴避，每次面對問題，總是先否認問題，就像2020年5月，內政部說根據數據顯示，「台灣囤房問題有限，整體趨勢朝向均衡」。若無法否認問題，就會推給地方，例如2020年11月，財政部長說希望各地方政府按照現行囤房條例規定，對多屋者訂訂較高的稅率，重新合理評定新成屋的稅基，以抑制囤房。

彭揚凱抨擊，當中央無法推給地方時，就以片面數據胡亂解釋，威脅人民，就像今年3月，行政院說若讓持有4戶者適用囤房稅，可能受影響承租戶高達78萬戶。問題是，時至今日，連「全國家戶總歸戶住宅持有資料」的資料都沒有，財政部昨天公布的資料甚至只有「非自住」房屋的閹割版資料。

彭揚凱強調，請政府先弄清楚囤房問題有多嚴重，並從兩個面向著手改善住宅市場，第一是盡速公布近十年「全國家戶總歸戶住宅持有資料」，並以排除、未排除共同持有區分資料顯示。第二，是將空屋與住宅持有資料進行勾稽，以釐清台灣多屋家戶與空餘屋之間的關係。

邱顯智則呼籲，財政部應盡快提出囤房稅版本，並完整公開歸戶資訊；而內政部應將低度用電及新建餘屋勾稽歸戶進行分析並公開。此外，新北市政府及市議會要盡速提高囤房稅稅率，積極興建社會住宅，並提供社宅免費地價稅措施。