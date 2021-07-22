《商情》黃金亞洲電子盤跌破1800美元 11:432021/07/22 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元在3個多月高點附近徘徊，加上美國公債殖利率上升，削弱黃金避險需求，令金價延續前一日跌勢，並跌破1800美元，但因新冠肺炎疫情仍嚴峻而限制跌幅；截至台北時間7月22日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌4.9美元，報每盎司1798.5美元。 9月白銀上漲0.035美元，報每盎司25.28美元。 10月白金上漲3.8美元，報每盎司1079.1美元。 9月鈀金上漲9.1美元，報每盎司2664美元。(商品行情網) 《期貨》三大期指全開高 8月台指期強漲166點 《半導體》隨ADR上漲 台積電登3線 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #跌破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》美股收紅 韓股走高 11:262021/07/22 財經 《商情》需求增溫 日本橡膠終止連2跌 09:442021/07/22 財經 《國際產業》太狂 韓浦鋼Q2淨利暴衝18倍 12:182021/07/22 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤震盪走弱 10:532021/07/22 財經 《熱門族群》大同、精英H1營收相當 H2新董總帶隊各自努力 10:522021/07/22 財經 《商情》美元跌 周三紐約棉花續漲 09:442021/07/22 財經 美股四大指數跳高 台股早盤反彈逾百點 09:292021/07/22 財經 《國際產業》本季營收展望略遜 德儀盤後下挫5％ 09:272021/07/22 財經 《半導體》今年又是豐收年 中美晶秒填息 09:272021/07/22 財經 《類股》鋼鐵股壓回 中鋼穩住 12:002021/07/22 財經 電子股領軍 台股早盤漲逾200點 鴻海、聯電完成填息 09:072021/07/22 財經 財經熱門新聞 拜登打擊運價開第一槍 9家航運商剉咧等 長榮、陽明入列 - 財經 1分鐘讀財經》手上有鋼鐵股注意：東南亞疫情爆炸 台資鋼廠恐受衝擊 - 財經 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 美股強彈是假象？專家警告10月底會再暴殺一波 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。