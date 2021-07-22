因美元在3個多月高點附近徘徊，加上美國公債殖利率上升，削弱黃金避險需求，令金價延續前一日跌勢，並跌破1800美元，但因新冠肺炎疫情仍嚴峻而限制跌幅；截至台北時間7月22日上午11點20分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌4.9美元，報每盎司1798.5美元。

9月白銀上漲0.035美元，報每盎司25.28美元。

10月白金上漲3.8美元，報每盎司1079.1美元。

9月鈀金上漲9.1美元，報每盎司2664美元。(商品行情網)