英國電信周三宣布，已經對矽谷的網路風險管理公司Safe Security投資大量的股份，突顯出英國電信對該領域的雄心。
英國電信執行長Philip Jansen表示，網路安全是企業和政府面對日益嚴重的攻擊的首要議題。英國電信的安全服務中，將使客戶更加清楚他們的威脅，迅速加強防禦所需的作為。
Safe Security於2012年從印度理工大學孟買分校衍生出來，在1400萬美元的A輪融資中，有思科前執行長John Chambers、軟銀、PayPal、Adobe、紅杉資本等高層。
據消息人士指出，新一輪融資金額是A輪的兩倍多，其中英國電信是最大的投資人。
作為投資的一部分，英國電信將被Safe Security授權獲得在英國的SAFE產品獨家使用權。
Safe Security創辦人和執行長Saket Modi表示，很高興與英國電信合作，英國電信為網路安全領導廠商。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。