英國電信周三宣布，已經對矽谷的網路風險管理公司Safe Security投資大量的股份，突顯出英國電信對該領域的雄心。

英國電信執行長Philip Jansen表示，網路安全是企業和政府面對日益嚴重的攻擊的首要議題。英國電信的安全服務中，將使客戶更加清楚他們的威脅，迅速加強防禦所需的作為。

Safe Security於2012年從印度理工大學孟買分校衍生出來，在1400萬美元的A輪融資中，有思科前執行長John Chambers、軟銀、PayPal、Adobe、紅杉資本等高層。

據消息人士指出，新一輪融資金額是A輪的兩倍多，其中英國電信是最大的投資人。

作為投資的一部分，英國電信將被Safe Security授權獲得在英國的SAFE產品獨家使用權。

Safe Security創辦人和執行長Saket Modi表示，很高興與英國電信合作，英國電信為網路安全領導廠商。