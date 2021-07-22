保德信人壽（近期將更名為台新人壽)獲金管會「公平待客原則」評核名列前20%的壽險機構，位居臺灣22家人壽保險公司的前4名佳績，台新人壽與銀行、證券同為台新金(2887)旗下的三大業務引擎。台新金今年獲利表現亮點，6月單月稅後純益達59.4億元，主要是當月處分彰銀部分持股並就剩餘持股重新評價，合計認列損失42.58億元，但取得保德信人壽（即將更名為台新人壽）100%股權，認列暫定廉價購買利益 91.86億元 (最終確定數尚待會計師複核)，一來一往下，6月獲利繳出好成績。累計上半年稅後純益129.1億元、年增達8成，EPS已經超過1元、達1.1元。

金管會每年會公布表揚銀行業、保險業、證券業各業別表現優異之前20%金融業者，以督導各公司落實法令遵循與公平待客原則，強化消費者權益之保障。保德信人壽（近期將更名為台新人壽)董事長蔡康感謝金管會對該人壽公司在實踐公平待客的努力給予高度肯定，並指出該人壽在商品開發、業務招攬、商品對客戶之適合度及申訴保障等各大面向，皆力求遵循公平待客各項原則，全公司由上至下同心協力，履行對客戶的承諾。

保德信人壽於2021年6月由台新金控取得100%股權，近期將正式更名為台新人壽，經營階層期許台新人壽未來三年內有很強勁的成長，保費市占率要打入前十名。