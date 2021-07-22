高雄巿鼓山區有國小遭檢舉防疫期間開放室內運動場館，校方22日澄清，被檢舉的場所是學校4樓活動中心，當天是體育老師在備課，一旁是她的2位小孩在線上學習，轄區員警到場後認為未違反相關防疫規定，後續由主管機關認定。

被檢舉的國小校長表示，防疫停課以來，都有2、3位學生因家中無人照顧到校安置。但有時候學生在走廊玩蛇板，就接到違反防疫規定，開放民眾運動的檢舉。其實學校是依教育部、教育局函示，安置學生學習的。

據了解，轄區派出所19日下午接獲檢舉到校察看，國小主任帶同到4樓活動中心，當下只有1名女體育老師在備課，她的2位小孩則在一旁開電腦做線上學習，初步認為未違反相關防疫規定，衛生局表示將視個案情節再做處理。

老師22日表示，看到警察來時，她也嚇了一跳，因為她是體育老師，活動中心的體育館就是她的教室，當時她在備課，與小孩也都有戴口罩。她是老師也是家長，因為小孩沒辦法安置所以帶來學校，不曉得這樣會被檢舉。