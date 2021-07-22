海墘所警友站長王長隆除了贈送防疫物資及路口爆閃燈外，還精心挑贈「智能手環」。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

疫情三級警戒管制期間運動機會減少，但員警工作日以繼夜，仍須保持最佳體能狀態，以面對突發狀況。台中市大甲警分局海墘所警友站長王長隆21日上除了贈送各類防疫物資及路口爆閃燈外，還精心挑贈「智能手環」，減少確診後「快樂缺氧」風險，提醒前線執勤同仁隨時注意自主健康管理。

王長隆表示，有感派出所同仁日夜輪班、勤務時段不固定，是健康的隱形殺手，疫情當下，員警除了全力投入防疫工作還須處理各種包羅萬象的案件，讓員警暴露在危險之中。

王長隆昨日除代表海墘警友站至派出所贈送各類防疫物資及路口爆閃燈外，也關懷派出所同仁身體健康，特地贈送「智能手環」，讓他們在執行防疫工作治安維護或交通疏導勤務時，也能隨時觀測自身健康狀況。

這款「智能手環」功能包含血壓監測、24小時心率監測、睡眠監測、計步、卡路里等多重功能，更有現在防疫最夯的血氧飽和度追蹤，減少發生萬一確診後「快樂缺氧」的風險。

海墘派出所長許棋舜指出，特別感謝海墘警友站以實際行動支持派出所，警友站是警察強而有力的後盾，讓第一線外勤同仁，能無後顧之憂，全心投入治安維護工作，守護民眾生命財產安全。