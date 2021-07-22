高端疫苗通過EUA（疫苗緊急授權），台北市長柯文哲22日質疑，台灣現在有疫苗且疫情已趨緩，沒有必要使用EUA，而對比高端疫苗的Novavax都還沒拿到美國EUA，台灣竟然做出全世界第一，很想看看台灣政府到時候怎麼讓國產疫苗上線。

柯文哲接受節目《新聞不芹菜》預錄專訪，今早播出時主持人提問北市府是否真的要自購疫苗，還是有政治意涵。柯文哲表示，要思考是打第3劑疫苗，預算是12月審議，還要觀察4個月，他認為台灣不是世界上最先進的國家，制定政策要看其他國家怎麼做，把人家的方法拿出來看。

台北市長柯文哲接受專訪。（摘自《新聞不芹菜》YT）

柯文哲話峰一轉，他直呼這就很氣，全世界大概有30億人打了30億劑疫苗，台灣還打不太到，到底發生什麼事，他對這個政府提出最大質疑，在搞什麼鬼，為什麼台灣買不到疫苗，沒辦法跟人家解釋，這就是很大問題，政府講的話不再被人民相信。

他指出，現在發EUA給高端疫苗，請問施打計畫是什麼？以前AZ、莫德納也是EUA，但是因為當時全世界沒有疫苗，且歐美疫情很嚴重，所以緊急授權，那是經過國家判斷沒有更好方法，當外科醫生對病人提出處理方式，反對的人也能提出更好的意見，「有辦法說服我就用你的方法」。

柯文哲強調，今天EUA要上線，面臨最大問題是全世界有7支WHO認證的疫苗，為什麼台灣都拿不到，台灣狀況有嚴重到非使用EUA不行嗎？很想看看台灣政府到時候怎麼讓國產疫苗上線，要先證明台灣疫情很嚴重、沒有疫苗可以用，但奇怪的是明明外面買就有，不過他也不敢懷疑什麼。

他進一步說明，莫德納、BNT疫苗是mRNA，大陸的是滅活病毒疫苗，AZ和嬌生是腺病毒載體疫苗，高端疫苗是蛋白質次單位疫苗，跟全世界對比的是Novavax，Novavax沒拿到EUA，台灣竟然如此的偉大，做出了全世界第一個EUA，全世界最厲害。