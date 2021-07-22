家和萬事興，更何況我們要出去爭戰需要大家團結一致的鼓舞戰士們。部隊一出門，途中英勇的戰士放了一張照片，突然像野火似的，家裡竟然吵吵鬧鬧，街坊七嘴八舌到處批判，爭戰部隊還沒打仗剛出家門就聽到消息回來要究責，前線將士充滿著不安與焦慮，領軍的將領還沒打戰就要辭退負責任，戰場上的將官情緒受到波瀾，文武將再強也難免受到干擾影響專注於技戰術，大家想這些英勇的戰士內心如何面對這場戰役？如何面對強大的對手挑戰？

一場國際矚目的東京奧運會從未有戰爭因疫情而延賽一年情況之下舉辦了，每個國家都將展現一個國家團隊的實力與戰力，一名奧運會奪金優秀選手產出多不容易，絕對不是一個天賦運動員就可以自己完成，需要有伯樂的發掘從少年青年的階段養成再到國家隊投入很多的人力物力財力和運動科學文化教育的過程，才有機會推上國際舞台奪牌發光發亮，因競技運動讓世界更認識台灣也有能力培養優秀的運動員。

這些運動明星可以透過努力拼搏的過程，感染我們的體育文化教育價值，更可以因台灣政黨長期的造成民心莫名的撕裂與對立，透過運動場的競爭爭取自信與榮耀，國人站在同一線上共同為他們加油打氣，請關心我們的青年在國際舞臺的勇敢強大，讓大家團結為他們加油，讓我們感受是一家人，凝聚台灣長期最缺乏的凝聚向心力，讓我們的人民團結和諧快樂。(中華民國專任運動教練協會秘書長、田徑協會副秘書長、2018年亞運會教練、台北市立大同高級中學教練邱為榮)