中央宣布食藥署將發給國產高端COVID-19疫苗緊急授權，議員王鴻薇痛批，衛福部的預防接種組（ACIP），即將審查高端疫苗能何時施打、能否混打，而ACIP委員其一的林奏延，竟是高端試驗計畫總主持人，李秉穎則是「台灣疫苗推動協會」榮譽理事，審查球員兼裁判。

王鴻薇表示，政府裁判和業界球員都有好關係，高端水這麼深，如果蔡政府可以放任衛福部和疫苗審查如此亂象，要球員兼裁判那大家一起來亂啊，三立的海董當NCC委員有何不可？

王鴻薇指出，衛福部這個預防接種組ACIP有多麼重要，ACIP是政府決定疫苗接種政策的最重要諮詢單位，包括你我在疫苗接種哪一類，何時施打，施打順序，以及，以及高端疫苗未來何時可以接種，可不可以混打，都是ACIP來決定。

王鴻薇認為，這麼重要的政府疫苗決策小組，裡面的委員名單竟赫然出現高端疫苗的計畫總主持人林奏延，林奏延曾任衛福部長，位高望重，資格沒有問題，但林奏延擔任高端的總主持人，就是利害關係人，合適嗎？不用避嫌嗎？

王鴻薇強調，尤其ACIP即將審查高端何時施打，以及混打計畫，在目前政府不得混打的政策下，一旦只有高端可以混打BNT，是不是就大大提升國人接種高端的意願，結果做決策，還有高端、聯亞計畫主持人，疫苗是打進人身體的，可以放任這般無所忌憚嗎？