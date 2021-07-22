亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan)線上論壇Plenary-Global Biotech Development，探討後疫情時代全球生醫產業投資趨勢，2021上半年全球經濟與資本市場復甦，台灣生醫產業應更進一步連結國際夥伴尋求成長契機。

美國維梧資本(Vivo Capital)合夥人Hongbo Lu表示，觀察近期生醫投資合作與授權交易，市場對臨床前階段的早期Pipeline興趣提升。生醫產業於疫情期間前仆後繼，推出創新檢測產品、疫苗、特效藥品、呼吸治療裝置和防護醫材，更讓市場了解早期研究開發的重要性。近年大藥廠併購與業務拓展的策略也有所改變，如今新創公司將有機會於臨床前研發階段與大藥廠展開洽談。國際藥廠傾向於建立長期的合作關係，並採用投資並成長(Build-to-buy)策略幫助創新產品更快上市。

賽諾菲巴斯德(Sanofi Pasteur)亞洲業務開發與授權總監Matthieu Merlin指出，許多大藥廠積極深耕亞洲市場，投入在地研發機會。過去10年來亞洲地區有300萬家新興生醫公司成立，並將產品投入臨床試驗或上市階段，未來的研發能量無可限量。產品研發要走向下一個里程碑，需要充足的資金、專業人才、臨床研究資源投入。

美國Polaris Partners創投合夥人、前禮來(Eli Lilly)全球業務開發總監Darren Carroll認為，全球正在形成數個由生醫新創、研究單位、投資機構、大藥廠與專業服務機構組成的生醫創新聚落，如美國舊金山、紐約和波士頓等。亞洲方面，台灣、上海、日本和韓國都有具規模的生醫聚落成立，許多嶄新技術平台正從這些新聚落誕生。

瑞士Onward Therapeutics董事長暨執行長葉常菁博士指出，台灣生醫產業頻傳授權國際大廠好消息，台灣研發能量於國際間展露頭角，葉博士共同創辦的智擎生技2011年以2.65億美元授權美國Merrimack藥廠(後再轉授權Baxter)創下授權金額空前紀錄。觀察到亞洲還有許多值得期待的研發成果能走向商品化和國際舞台，台灣優質潛水下的新藥為數眾多，洽談國際授權中的案例亦不乏，期待接連好消息為生醫產業持續注入研發資金活水。

據資誠於亞洲生技大會期間發布的2021台灣生醫併購白皮書，近年台灣生醫產業策略結盟、合資和併購活動相當熱絡。企業跳脫過往各自埋首發展、獨佔一方的思維，藉由國際大廠合作加快研發進程與提升產品價值。希望透過亞洲生技大會的國際平台，幫助台灣公司找到國際結盟合作夥伴與資金，發揮生醫產業優勢，發展新一代生物藥品、核酸藥物、細胞製劑等利基產品，加速台灣生醫產業達到兆元規模。