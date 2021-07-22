市場資金撤出較高位階的傳產股，轉進低檔的電子股；鋼鐵先前最強勢的不鏽鋼指標彰源(2030)、新鋼(2032)等再度開高走低，由股價相對低檔的中鋼(2002)力圖穩盤。

國際鎳價上揚，不鏽鋼價8月仍看漲，但傳產股遭受獲利了結賣壓，今日航運貨櫃三雄再度下壓，部分資金撤出傳產股；不鏽鋼多頭指標彰源早盤股價再度開高走低；碳鋼龍頭中鋼近期受到外資等法人賣壓，股價受壓抑，但中鋼盤中股價震盪後仍力守平盤之上，穩定鋼鐵股軍心。

鋼鐵股原本多檔列為處置股，上周五不鏽鋼廠彰源率先出關，本周股價衝破50元大關創新高，但股價連續第二天開高走低。不鏽鋼廠新鋼、運錩(2069)本周二解禁，近兩天股價也是開高走低。

碳鋼龍頭中鋼半年報創新高，但近期受到法人賣壓，三大法人近四天累計共計賣超94111張，中鋼股價相對其他鋼鐵股弱勢，今日則率先止跌。下游包括燁輝(2023)、盛餘(2029)等反而進行修正。

中鋼受惠6月內銷盤價大漲，單月獲利創新高，6月自結合併稅前淨利83.06億元，月增9%，單月每股合併稅前淨利達0.52元；上半年自結合併稅前淨利352.01億元，比去年同期的虧損38.19億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺2.23元，上半年獲利同步攀高。

中鋼第二季鋼價逐月上漲，單月獲利同步逐月上升，第二季自結合併稅前淨利約221.02億元，創新高，單季每股合併稅前約賺1.4元。

中鋼為協助穩定物價，7月以及8月的月盤產品以平盤開出，中止先前連12個月漲勢；第三季季盤產品順勢補漲，全產品平均調幅4.1%，中鋼整體第三季鋼品續漲，業績可望再創新高。

展望下半年，隨著整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面因煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價，中鋼看第四季旺季仍樂觀，全年業績也將挑戰新高紀錄。