高雄市岡山警分局梓官分駐所日前舉辦青春專案宣導活動，因應疫情，為減少接觸，改採取網路線上宣導模式，舉辦首次繪畫競賽「青春動起來，創意手繪」活動，獲獎小朋友得知警員通知時，相當開心。
此繪畫比賽主題針對青少年常見的社會治安議題，例如反毒、反詐騙、反幫派及反色情，並以四格漫畫或宣導圖畫的方式呈現。參賽者的年齡最小6歲，最大53歲，經過梓官分駐所初步篩選後，共有12件作品進入網路評選階段。最後由臉書網友按讚數票選出前3名作品，梓官所的員警們選出2名佳作。獲獎作品的參賽者年齡最小為8歲，最大53歲。
獲獎的8歲小朋友藍佑恩在得知警員通知時，相當開心，他與同伴歐真財、媽媽到分駐所領獎，開心合影。有參賽者認為，這次的繪畫比賽十分有趣，也十分具有教育意義，尤其是對於暑假期間在家防疫不能外出的小朋友們，給他們有了不同的經驗，希望能多多舉辦類似具有意義的活動。
梓官分駐所長陳邦郁表示，藉由創意發想，與在地的春木工廠股份有限公司共同舉辦此活動，將宣導教育融入創作藝術，也讓青少年認識社會中常見的治安議題。
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