女子職業圍棋選手黑嘉嘉，年僅27歲就是台灣棋院職業七段棋士，黑嘉嘉以超氣質和絕美臉蛋，擁有「圍棋女神」的美名，日本媒體更譽她為「千年一遇美女」，而黑嘉嘉還有一個仙女姊姊，黑嘉嘉昨（21日）就曬出與親姊黑萱萱同框照，為姊姊慶生，雙姝同框顏值太仙，畫面狂噴仙氣，美呆一票網友。

黑嘉嘉和姊姊黑萱萱是台、澳混血，雙姝相差2歲，姊妹年紀相近、感情融洽，黑嘉嘉昨則曬出與黑萱萱合照，開心為姊姊慶生，黑嘉嘉暖心發文：「祝我甜美的姊姊生日快樂 我永遠愛妳」，照片中，雙姝不約而同都穿洋裝、氣質入鏡，姊妹倆一起手比愛心、擺出各種相同姿勢，其中一張還是姊妹下棋照，雙姝同框畫面噴仙氣超美。

黑嘉嘉、黑萱萱同框，雙姝顏值太高。（圖／取材自黑嘉嘉 Joanne Missingham臉書）

黑萱萱的混血五官精緻、顏值俏麗，與黑嘉嘉的臉蛋神複製，姊妹倆看起來就像雙胞胎，而黑萱萱與黑嘉嘉難得同框，也吸引網驚呼雙姝顏值太高「你們家真厲害，兩姐妹各代表東西方的美」、「畫面太仙」、「姐姐生日快樂！兩個完全不同類型的漂亮」、「都是美女」。

黑嘉嘉PO與姊姊黑萱萱下棋照。（圖／取材自黑嘉嘉 Joanne Missingham臉書）

27歲黑嘉嘉從6歲開始學圍棋，14歲開始走上職業圍棋生涯，黑嘉嘉是亞洲的頂尖棋士，而隨著黑嘉嘉進軍演藝圈，她也以亮眼外型、絕佳氣質擁有高人氣，黑嘉嘉除了是廣告、代言的寵兒，她也在去年跨足電影圈，客串電影《消失的情人節》。