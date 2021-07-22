在台積電領軍半導體攻高之下，台股今（22）日早盤一度大漲逾200點，但航運股再度跳水，陽明、長榮打入跌停，萬海逼近跌跌，眼看季線岌岌可危。法人提醒，貨櫃三雄已殺破大戶頸線價位，今起至下周一（7月26日)，以萬海為觀察指標，若三天內無法重新站回大戶頸線246元之上，手上有船票的散戶先退場收回資金，空手者保持觀望，勿冒然進場接刀。

本周貨櫃三雄接力召開法說會與股東會，認為海運市況依舊供不應求，也對下半年的營運樂觀看待，但利多消息卻讓股價暴跌，長榮、陽明今早開紅盤後翻黑，盤中殺到跌逾，最低來到139.5元、138.5元；萬海也重挫逾9%至216元低點。

摩爾投顧分析師陳俊言指出，貨櫃三雄在陽明已失守現金增資182元的認購價之後，萬海也跌破大戶頸線246元。長榮的大戶頸線在148元、陽明在146元，今天起直到下周一（7月26日)，連續三個交易日將是重要的關鍵。

他強調，手上有船票的人，先以萬海為觀盤指標，若無法在三天內出現有效買盤支撐，讓股價重回246元之上來整理，不僅要提防長榮與陽明在短線依序跌破，操作更應以退場收回資金為先。

至於空手投資人，陳俊言表示，只要看到三檔股價摜破大戶頸線的關鍵價，先保持觀望態度、不要進場接刀。因為市場大戶資金表態退出，貨櫃三雄股票的表現即將進入至少一個月的整理期，屆時技術線型重新洗籌碼打底的位置，恐怕將下移至季線(60MA)，甚至調整周期在今年第三季拉回半年線(120MA)做測試。到時候的買點，勢必比現在急於進場更甜蜜。

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