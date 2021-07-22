名模瑞莎近年來積極培育韻律體操人才，今年5月卻遭人爆料帳目不明、將體育界搞亂，幸好後來有學生家長、合作廠商等人力挺，才還瑞莎清白。近日東奧開幕在即，昨(21)她應景換了臉書大頭貼，邊框寫著「中華隊加油」，沒想到引來部分網友不爽，酸說：「台灣隊加油，『中華』就免了」，今稍早瑞莎再度回應。

瑞莎先前被網友匿名爆料指她為韻律體操所成立的協會帳目不清，又批她搶功、空降、挖角等，瑞莎第一時間回應相當心碎，但教育學生的心意不會因抹黑而停歇，一名學生家長也力挺瑞莎，透露師資很棒，是找來外國老師輪流教學，另有廠商分享瑞莎連給贊助者的募資品都堅持品質要好，最後選了MIT，稱讚瑞莎人美心善，無奈反問：「怎麼會捨得黑她？」

瑞莎昨換大頭貼卻遭部分網友酸。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa臉書）

昨瑞莎在臉書換上寫有「中華隊加油」的邊框大頭貼，熱情的心意卻被部分網友潑冷水，說：「台灣隊。誰跟你中華」、「校正回歸：臺灣隊加油」、「烏克蘭隊被稱~蘇聯基輔隊加油！你感受如何？」，另外也有人緩頰說：「中華隊台灣隊都好，不要像某些人只會扯後腿就好！」、「瑞莎，謝謝你願意成為台灣人，別讓惡意扭曲你的人破壞你的心情」、「謝謝瑞莎幫台灣的選手支持與鼓勵」。

瑞莎今午換了自己做的大頭貼。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa臉書）

眼見無意間挑起紛爭，瑞莎稍早無奈回：「我只是想要多多支持我們去參加奧運為國爭光的台灣選手們」，並加上微笑及雙手合十的表情符號，今中午她又自製了寫上「台灣加油」的新大頭貼，讓粉絲心疼說：「瑞莎人美心美，謝謝您為台灣做的一切！」、「瑞莎太可愛了啦，還自己做一個，之前那個大頭貼也是套用的～罵妳的人有事嗎」、「其實都可以，感謝妳支持幫助台灣體操這麼多年。很多事都不用說了，因為妳本來就是台灣人了」。