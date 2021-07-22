針對衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎、委員林奏延，也參與高端疫苗臨床試驗，林奏延還是高端試驗計畫總主持人，球員兼裁判，沒有利益迴避，國民黨主席江啟臣說，利益迴避跟公開透明都是最基本的，呼籲衛福部應該公開說明。

江啟臣今天上午到台南出席市議員謝龍介發放防疫愛心便當時表示，疫苗有沒有效，可由專家實驗、證明，科學提證據，但整個政府政策過程包括疫苗發展、疫苗採購，涉及公共利益跟國家經費，本來就該公開透明。

他說，政府所有事情都應該公開透明，蔡英文自己去年於防疫會議也說過，資訊愈透明、防疫愈有效，他今天把同樣的話，也送給陳時中跟這些疫苗相關參與人員，尤其，有公職身分者，利益迴避是最基本的，這也是為什麼他前天去提告，就是反對黑箱作業，我們需要真相。

江啟臣表示，疫苗有沒有效，可由專家實驗、證明，科學提證據，但整個政府政策過程，包括疫苗發展、疫苗採購，涉及到公共利益跟國家經費，本來就該公開透明，EUA會議為何不能公開？成員名單至今也不曉得，成員發表意見，國人也看不到，對比美國FDA的EUA跟台灣EUA就知道落差有多大，利益迴避跟公開透明本來就是最基本的事。