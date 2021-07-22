國民黨今天邀請崔媽媽基金會共同舉行記者會，指目前政府規劃的租屋補助，要8月申請，明年才能入帳，根本緩不濟急，另租屋族面臨「房東拒絕」、「非合法住宅資格不符」等租屋黑市困境，讓許多弱勢族群無法申請租屋補貼，呼籲政府即刻提供「緊急租屋補貼」和採取因應措施，幫助經濟弱勢者走出疫情難關。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡針對受疫情影響的租屋族進行報告，他說，租金沒有太多彈性且替代性低，欠租問題快速竄燒，受疫情影響的房客要求退租，房東可能就扣押金來抵租金。

呂秉怡指出，雖然內政部表示針對受疫情影響而減少收入或無收入者，申請租金補貼可獲評點加分，但補貼要到明年1月才開始發放，根本緩不濟急，另也有「房東拒絕」與「非合法住宅資格不符」等租屋黑市現實，許多弱勢階層無法申請租屋補貼，評點加分對他們毫無意義，應採「緊急租金補貼」的紓困方案，才是最快且有效的因應之道。

藍委林思銘說，內政部編列23.8億紓困預算，大部分用於居家防疫的追蹤與服務，完全沒有照顧到租屋族租金補貼，建議可從紓困預算的政事別科目，尤其勞動部、衛福部的社會救助與福利服務科目共編列1015.9億元，作為租金補助紓困的經費。

林思銘指出，政府可依照紓困4.0補助對象，只要有租屋事實，就給予租金補助，不僅可簡化行政作業，也是目前最具體可行的做法，同時也要立法來推動租金實價登入配套措施，確保租屋族權益。

國民黨革實院長羅智強提醒，政府應給予租屋族租金遲繳空間，在正常狀態下，房客提前解約房東可扣押金，但租屋族在經濟天秤上屬於弱勢，政府保障的天秤應向租屋族傾斜，另包含社會住宅、包租代管、租金調整等，都要顧及租屋族權益。

國民黨青年部主任陳冠安認為，政府應在巢運的「緊急租金補貼」政策基礎之上，再參考歐美國家的租屋紓困政策，從「避免房東驅離房客」以及「強化房客支付能力」兩大面向著手。尤其針對弱勢族群因疫情影響無法繳納自住房租者，考量到其居住與生存權，政府應適度介入，呼籲房東不要逕自驅離。

陳冠安表示，由於許多房東同時也可能是疫情影響的經濟受害者，因此政府有責任營造雙贏局面，而不是增加房東房客的社會對立，所以在房客申請政府介入之後，政府應即刻發放補助，並提供「租屋紓困貸款」，比照勞工紓困貸款，給予優惠利率與利息補貼。