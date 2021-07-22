中國新聞網22日報導，為揪出「校園之狼」，江西省人民檢察院透露，截至今年6月，江西檢察機關會同教育、公安部門，對江西省19萬多名教職員工，開展違法犯罪記錄查詢，已排查出有違法犯罪記錄人員186人，均得到相應處置。未來還要擴及校園密切相關的醫務、餐廳、小賣部、保全、環保、水電、園藝人員。

江西省人民檢察院指出，為了避免性侵前科劣跡人員進入校園，織密在校未成年人保護網，開展學校從業人員風險隱患排查，江西檢察機關進一步落實「一號檢察建議」，加強對未成年人犯罪源頭預防，著力解決群眾急難愁盼問題，踐行司法為民初心的具體體現。

江西檢方稱，透過開展學校從業人員風險隱患排查，限制有相關違法犯罪記錄、存在心理障礙等問題人員從事學校相關工作，堅決把「大灰狼」擋在校園外，讓孩子上學更放心。

檢方表示，加強未成年人防護機制建設至關重要，提升孩子法律知識和自護意識也非常關鍵。在撫州，樂安縣檢察院「劉瑩姐姐工作室」成員多次走進鄉村，徵集偏遠山區教學點孩子「微心願」，提供專業訂制「法治套餐」。

據統計，江西檢察機關擔任法治副校長的檢察人員共走進700多所鄉村學校，為5萬餘名師生及家長普及法治教育。

最近贛州市章貢區檢察院檢察官和區教科體局工作人在一所保育院所在的轄區派出所，開展學校從業人員入職風險隱患排查。在電腦前，檢察官熟練地複製、貼上點擊查詢。

「這個呂某有過因生活作風不端正被治安處罰的記錄，不適合從事與未成年人聯繫緊密的工作。」隨後，檢察官與區教科體局工作人員共同致電呂某所在的保育院。保育院負責人當即表示，會立即研究處理辦法。後經研究，保育院將呂某辭退。

據了解，贛州市是江西省第一個完成在職教職員工准入查詢性侵違法犯罪的地級市，去年以來共排查13萬多人，查出問題210個，相關人員均已做出處理。此次風險排查對象為贛州市所有幼兒園、職業學校及已取得辦學許可證的校外培訓機構（補習班）教職員工及其他從業人員，包含醫務人員、食堂及小賣部從業人員、保安、門衛、保潔員、水電工、花工等與學校密切相關人員。