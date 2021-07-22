2020東京奧運將於7月23日盛大開幕，中華電信MOD、Hami Video創先例推出4K超高畫質與VR模式直播，讓客戶以全新視覺體驗觀賞台灣選手的出色表現。開幕典禮後即迎來世界羽球球后戴資穎、體操鞍馬王子李智凱的精彩首戰，奧運迷可經由MOD、Hami Video「一站式奧運專區」中的「賽程表」、「獎牌榜」、「賽事影音VOD」、「熱點回看」等四大區塊，為中華隊加油！

史上第一場VR轉播「東奧開幕」將於7月23日晚間7點登場，中華電信動員超過百人工程團隊，提供全台用戶高規格的VR奧運轉播。本屆中華代表隊，總計68位精銳參戰，堪稱歷年之最，眾所矚目的熱門金牌戰將、世界球后戴資穎首戰將於7月24日上場、「鞍馬王子」李智凱將於7月26日迎來本屆奧運首戰、曾以挺舉142公斤打破世界紀錄的舉重女神郭婞淳初賽也將於7月27日登場，緊接登場的其他奪金重點賽事還有體操唐嘉鴻、射擊楊昆弼、空手道文姿云、射箭魏均珩，希望能再度為國爭光！每天都有精彩賽事可以觀賞，奧運迷就算錯過直播，也能透過「一站式奧運專區」的VOD服務，觀賞選手們的熱血瞬間。

中華電信MOD、Hami Video奧運熱門賽事觀賞指南出爐。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

中華電信將於7月23日晚間18:30，首創舉辦奧運開幕線上派對，由體育主播「卓卓」主持，還有「木曜女神」與神秘嘉賓一同參與，邀請全台粉絲體驗VR虛擬社群互動，打造奧運異地共High線上派對。還有機會獲得「三星平板」、「中華電信獨家版限量可口可樂®330ml奧運紀念罐」…等驚喜好禮。內容將同步在中華電信YouTube官方頻道、Hami Video粉絲團及Hami Video平台直播，精彩內容不容錯過！

本屆奧運在日本東京舉辦，時差僅有一小時，預期將受到高度關注，全天候密集的賽程總計33個競賽種類、339個競賽運動，國人不容易掌握全部賽程，MOD、Hami Video的「一站式奧運專區」準備了四大貼心功能，「賽程表」可以快速查詢賽事日期，準確掌握中華隊出賽時間，搭配「獎牌榜」、「奪牌快報」功能，精彩收錄各國選手以及中華隊奪牌榮耀時刻，濃縮精華一次看個過癮！今年更將客戶喜愛的「回看」功能升級為「熱點回看」，只需一指操作即可回顧精彩瞬間，「賽事影音VOD」讓無法收看直播的觀眾，一樣能享受當天的精彩賽事，為中華隊加油！（部分項目需視選手晉級表現而定，實際播出MOD、Hami Video以平台為準，若有更改將不另發通知。）