針對民進黨政府排比各縣市疫苗施打率，國民黨副秘書長李彥秀表示，民進黨大概是受不了國外媒體一直將台灣防疫排名往後調整，竟然想出了用各縣市疫苗施打率當成大內宣的荒謬鬥爭工具，民進黨這樣開戰場，硬要內鬥的的狀況，就是撕裂了地方中央夥伴關係的信任，更是傷害大家要共同區域聯防的默契。

李彥秀今（22日）在臉書發文表示，大概是受不了國外媒體一直將台灣防疫排名往後調整，民進黨竟然想出了用各縣市疫苗施打率當成大內宣的荒謬鬥爭工具！好像有這一個排行榜，就可以自我安慰，遺忘了病毒的肆虐！

首先，李彥秀稱，中央政府分配疫苗大小眼，早就已經不是新聞，疫情指揮中心為了合理化自己分配模式，甚至創建公式，滿足執政黨的需求。既然有分配公式，就應該知道疫苗分配一開始就不是單純以人口比例做分配，既然如此這樣以人口施打率作為排名的新聞有何意義。

李彥秀接著表示，再者，疫苗施打進度，必須要考慮各縣市基礎設施的狀況，城鄉差距，人口結構，以及各縣市對於施打前的評估仔細程度。更是遺忘了，中央疫苗取得進度的安排混亂，疫苗施打政策溝通失敗，讓很多人民仍然對於施打疫苗採取觀望心態，才是疫苗施打率無法提升的主因。

更荒謬的是，李彥秀指出，明明就是先天不公，後天更是不均等的起跑線，民進黨為了轉移焦點，卻刻意要開這樣的戰場，讓各縣市互相毆打。李彥秀直言，這樣就是撕裂了地方中央夥伴關係的信任，更是傷害大家要共同區域聯防的默契，而民進黨對於國家治理的思考，如過還是停留在撂倒國民黨，就可以長治久安，是國家人民的不幸，何況撂倒國民黨，鬥臭了非綠營的縣市首長，病毒還是在台灣社區間影隱形傳播。