本土疫情重創民生經濟，國民黨一直主張普發現金，卻曾遭民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲痛批：「有這種在野黨，難怪執政黨敢這麼囂張。」國民黨立委李德維表示，21日看到民眾黨立委賴香伶跟進國民黨主張，呼籲政府參照美、日等國普發現金紓困，這點真的令人相當振奮，也強調相關細節都有討論空間，重點是民進黨紓困政策做太差，必須趕緊為人民找出路。

李德維21日在臉書發文表示，一早看到新聞，民眾黨立委賴香伶跟進國民黨主張，籲請政府參照新加坡，韓國，日本，與美國模式，普發現金紓困。這真是令人大感振奮，讓他直呼「喜聞樂見」，因為就在1個半月前，柯文哲曾公開反對普發全體國民1萬現金，還奚落國民黨說：「有這種在野黨，難怪執政黨敢這麼囂張」。如今雖然晚了，但透過賴表態，民眾黨終於從善如流，在野黨如果能整合主張，就能形成更強的監督力道。

李德維坦言，他當初的確對柯文哲的酸言酸語很不服氣，如今民眾黨跟進，他也想回敬酸言酸語，但那只是自己尋開心，對改善民眾的處困境毫無幫助。他能理解，當時柯與民眾黨反對普發現金，是擔心支出過於龐大，這完全沒錯，卻嚴重誤判了民進黨政府的執政能力，行政院只會做梗圖，根本不會紓困，規定繁複不說，還頻頻「漏接」真正艱苦的百姓，繞了一圈瞎忙，還不如普發現金。

此外，李德維強調，雖在野黨對普發現金有所共識，但國民黨與民眾黨的主張仍有些不同，根據賴香伶所述，民眾黨認為還是應該某種程度「排富」，國民黨則認為直接普發，不要再拖；但這都是可以討論的政策細節，重點是，民進黨政府如今的紓困，「實在做得太爛了」，負責任的在野黨，必須為民眾思考，提出不同的對策。