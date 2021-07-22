近來天災驟現，全球都有災情傳出，中國河南也驚傳水患，而氣象局也已於昨晚8點30分發佈烟花颱風海上警報，行政院發言人羅秉成今日召開記者會表示，全球一家，彼此關切，希望受災民眾早日恢復正常生活，也請各部會做好防颱準備。

羅秉成指出，日本靜岡在7月3日發生大規模土石流，罹難人數18人，西歐在7月15日因暴雨引發水災，上百人死亡、千人失蹤。中國河南在7月16日起遭遇極端暴雨，雨量等同317個西湖灌入鄭州，造成25人死亡、124萬人受災。

羅秉成說，全球一家，彼此關切，看到這種情形，深感不捨，希望受災民眾早日恢復正常生活。此外，因適逢疫情期間，針對相關防疫人員，若有疏運、移動等相關防疫必要，會請衛福部、消防署、警政署做好準備。

氣象局長鄭明典指出，烟花颱風將在23日至24日通過台灣北部海面，屆時全台都會有風雨，北部山區會有豪雨等級以上雨量。而此颱風移動特別緩慢，也要特別提醒沿海地區注意長浪。

內政部消防署副署長蕭煥章表示，已成立中央災害應變中心2級開設，颱風期間除透過消防署臉書、災害情報站持續發布防災訊息外，若有民眾因災情導致通訊中斷，亦可用1991報平安專線向親友報平安。

蕭煥章說，為因應這次的颱風來襲，有關居家簡易隔離者的收容安置，將於集中檢疫所、防疫旅館安置，而一般民眾則優先結合旅館民宿，採單一避難收容處所，遵守室內少於100人的限制，並保持室內1.5公尺以上的距離，若需要大型場所，再另行評估建立應變機制。