烟花颱風步步逼近，海邊形勢難測，但新北市一對兄弟檔20日傍晚，還是揪2名同學，一同開著要價88萬元的新吉普車衝去蘇澳鎮海灘，想要享受海灘奔馳放風的快感，豈料吉普車的前輪卻陷入蘇澳沙灘裡，整台車動彈不得，巨大的風浪還還將其滅頂打翻，所幸車上4人棄車未受傷，但整台車都泡進海水裡，被吊回新北車廠後，車主考量到修護麻煩，所以當晚便以近20萬元賣給修車廠，損失近70萬元。

根據蘇澳警方指出，6月間，新北一對兄弟砸88萬元買了一台鈴木吉普車（Suzuki Jimny），但什麼時候不去兜風，偏偏選在颱風前夕20日的下午，他們約了2名同學去蘇澳鎮海灘散心，無奈疑不熟海灘地形，17時許漲潮時，鈴木吉普車前輪突陷入新城溪出海口旁海灘一沙坑中，整台車就這樣慢慢的被海水吞噬淹沒，所幸當時4人已下車，沒有受傷，但也只能乾巴巴的看著車子消失在視線裡，被強力的浪花給打側翻，愛莫能助。

蘇澳警方獲報後，趕緊通知拖吊機具前往，約21時許，成功將吉普車拖吊至岸邊排除事故，不過由於吉普車整台泡進海水，被拖吊回新北修車廠後有很多煩雜的修護作業，因此車主決定省麻煩，當場以近20萬元割愛給修車廠，損失近70萬元。