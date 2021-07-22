原本直撲台灣的烟花颱風急轉彎，路徑開始往北修正，因此不少專家認為，台灣放颱風假的機率偏低，讓不少網友看了忍不住哀嚎說，久違的颱風假又不見了，感覺自去年起就沒有放過颱風假，難道是看到粗勇的中央山脈就怕了？另也有網友呼籲大家要珍惜水資源，指出萬一今年又沒有颱風來，冬天恐要再度沒水了。

許多網友在PTT上發文討論，近幾年很多颱風起初都像是要直撲台灣，結果最後不是擦邊球，就是急轉彎改去韓國和日本了，都快不記得有多久沒放颱風假了。另也有網友好奇地說，難道台灣真的有什麼神奇的魔力？是不是看到中央山脈太粗勇害怕了？

也有網友開玩笑表示，烟花颱風突然大減速，現在幾乎是在原地慢慢打轉，不知道是不是看到前面的學長（指以前的颱風）撞到中央山脈後半死不活，所以正在猶豫是不是要衝過來，還是轉彎去別的地方？

不少網友則哀嚎說「颱風假又沒有了，昨天才跑去囤物資，感覺從去年開始台灣就沒放過颱風假。」不過，許多網友認為這樣也算是好事，因為這波颱風下了很多雨，成功幫水庫補水，而且也沒造成什麼重大災難，真的應該萬分感謝了。

台北101大樓今天派員將大樓廣場的「LOVE」藝術裝置蓋上防水帆布，預先做好防颱措施。(黃子明攝)

另有網友認為颱風不來恐是受氣候變遷影響，並呼籲大家如果不想每年都經歷缺水的痛苦，務必要好好珍惜水資源，並密切關注颱風的狀況，萬一再沒有颱風進來，到了冬天恐又沒水了。