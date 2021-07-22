東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機出征，由於選手全被安排坐經濟艙，引發爭議。（圖／截自潘文忠臉書）

東京奧運代表隊日前搭機出發赴日本，但世界球后戴資穎在IG上發限時動態表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，讓選手搭乘經濟艙的事件曝光，引爆全民怒氣，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌第一時間道歉止血。媒體人王淺秋昨(21日)指出，難得看到蔡政府這樣大動作，大過700條人命的疫情，「因為牽涉年輕選票？因為戴資穎有60萬粉絲？因為蔡總統違背對選手承諾？」

選手搭經濟艙一事引爆全民怒火，蔡英文、蘇貞昌立即公開道歉，仍無法止血，教育部長潘文忠也證實體育署長張少熙已口頭、書面請辭。王淺秋昨在臉書說，球后小戴的被委屈，讓總統、副總統、行政院長、教育部長最快時間道歉，體育署長丟了官位，難得看到蔡政府這樣大動作，大過七百條人命的疫情，也大過太魯閣意外事故？

不過，王淺秋也質疑，「因為牽涉年輕選票？因為戴資穎有60萬粉絲？因為蔡總統違背對選手承諾？不符比例原則，大小漢差很大。一時作作秀，還不如趁這機會，趕快改革對體育選手培訓制度吧！」

對此，有網友留言表示，「年輕人選票太重要了，怎麼也得放下身段演一演」、「若禁不起檢驗，扛不起責任，不如下台一鞠躬」、「年輕人要醒醒」。