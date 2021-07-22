由中國全國人大常委會制訂的《港區國安法》實施一週年。美國之音引述香港記者協會最近發表題為《破碎的自由》2021年度言論自由年報，形容過去一年香港傳媒環境急速惡化，自由在極權下被摧毀，變得支離破碎，報告並關注壹傳媒旗下的《蘋果日報》3家公司因高層涉嫌違反國安法而被凍結資金，被逼停止營運。

《蘋果日報》關門後，警方昨天（21日）上門拘捕該報前執行總編輯林文宗，較早前被捕獲准保釋的前副社長陳沛敏及前主筆馮偉光，也被取消保釋，扣留警署調查。記協主席陳朗升對警方一再拘捕新聞編採人員表示不能理解，促當局停止拘捕新聞工作者。

創刊26年的香港《蘋果日報》在《香港國安法》實施一年內，兩度被警方國安處人員大規模搜查報社，包括壹傳媒創辦人黎智英在內，超過10名管理層及編採人員被警方拘捕，並凍結超過232萬美元的資金，難以繼續維持網站及報紙出刊的運作，成為國安法下首家關閉的媒體。

★警方國安處拘捕4名前蘋果編採高層

最後一份《蘋果日報》6月24日發行破紀錄的100萬份，全部售罄。事隔一個月左右，警方21日清晨6時左右，上門拘捕該報前執行總編輯林文宗，指控他涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，在警署扣留調查。

另據網媒《立場新聞》報導，21日晚上8時許，《蘋果日報》前主筆楊清奇也再次被捕。《立場新聞》報導稱，香港警方21日深夜11時40分發新聞稿表示，國安處今年6月拘捕一名55歲男子，涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，21日撤銷了他的保釋安排，他現正被扣查。據瞭解，這名男子為楊清奇。

此外，香港國安處以《香港國安法》第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，控告4名51至57歲人士，包括21日上午被捕的51歲男子、上述被撤銷保釋安排的男子，及較早前被撤銷保釋安排的一男一女。4人將於今天22日早上在西九龍裁判法院出庭應訊。

★記協對警方再拘捕蘋果編採人員感不解

香港記協主席陳朗升21日出席民主黨前主席劉慧卿主持的網台節目，接受傳媒提問時，對警方一再拘捕新聞編採人員表示「百思不得其解」，認為當局不瞭解傳媒機構的運作。

陳朗升說：「覺得都是一而再、再而三去拘捕一些編採人員，我們是『百思不得其解』，說出來的原因也不清楚是什麼。我們擔心的就是，其實當局怎樣理解新聞工作？正如剛剛我說，他們知不知其實公司管理，和編採一樣其實都是獨立的，編採做的決定是很多人有機會做的。

「警方是否掌握這些說法？我覺得他們未必掌握。」陳朗升說，「譬如我們都見到第一次搜蘋果(壹傳媒大樓)的時候，有些編採人員、編輯說都一齊在做直播、在做採訪，警方會說你做編輯不是編一下東西、改一下東西的嗎？就是告訴他當然不是，其實做編輯可以有很多工作的。」

陳朗升表示，保安局以致警方國安處高層不瞭解傳媒機構的運作，拘捕行動可能會有誤判，希望法院處理相關編採人員保釋申請的時候，可以說明國安法拘捕新聞工作者的紅線。

「記協一定不希望見到編採人員，做內容、寫報導、做評論的人會被抓捕。」陳朗升說：「你都見到林文宗先生他是在整個《蘋果日報》最後的歲月，擔當一個很重要的角色，沒有他蘋果出不了版的，即是大家都會見到，這個是一個很典型的新聞人的角色、崗位怎樣發揮，我希望警方盡快交待。」

陳朗升呼籲，「記協也期望法院在處理這些保釋的時候，因為警方會提出有哪些文章是有問題的，但是因為受條例、法例影響，我們是不能報導，這樣其實涉及這麼大公眾利益，希望法院、涉事的法官都可以重新考慮，清楚告訴社會，究竟做些什麼評論、寫什麼報導，是會被人抓走，連保釋都保不了的。」

★記協促當局停止拘捕新聞工作者

陳朗升表示，被捕的《蘋果日報》高層及編採人員，部份可能身兼公司董事，但是他強調，傳媒機構的管理層及編採部門其實是分開運作，促請當局停止拘捕新聞工作者。

陳朗升說：「特別是《蘋果日報》的編採人員墜入法網，其實我們看到那個關係，就是當局其實可能搞錯了。」「譬如警方陳述案情就說，他們因為是那些公司的董事，所以他們就知情。既然是董事，就一定牽涉其中了。」

陳朗升解釋，「他們除了具有董事身份，也是編採人員。那些(被捕人)是社長、副社長、總編輯、執行總編輯，他們是要做一些編輯的決定的，而做這些編輯決定的時候，可能警方會覺得就是因為你們這樣的計畫，所以就有這樣的報導。但是警方不知道，編輯以及管理是分開的，說真的，不是每一個董事都可以指揮編輯室做什麼的。」

★記協形容國安法下新聞自由支離破碎

《港區國安法》實施一年後，香港記者協會15日發表題為《破碎的自由》的2021年度言論自由年報。年報總編輯楊健興表示，過去一年香港傳媒環境急速惡化，自由在極權下被摧毀，變得支離破碎，官方對其他媒體的打壓經已經展開，未來將會更為明顯。

陳朗升解釋，國安法下香港的新聞自由變得支離破碎，他形容為「散散收收」(零零碎碎)，其實不算有新聞自由，很多敏感議題都會有所顧忌。

★批林鄭不說明國安法紅線

陳朗升批評，特首林鄭月娥早前會見記者時，被問及國安法的紅線，沒有清晰回應，只是推說新聞工作者「心知肚明」，他認為國安法其實是政治問題。「我們2星期前問過林鄭月娥，譬如那條紅線在哪裡﹖什麼能報導、什麼不能報導，她說：你們就最清楚是什麼啦。」

陳朗升直言，「這其實是政治問題，不是法律問題，當局要不要取締媒體記者，其實是考量政治效應，而非記者是否違法。」例如7月1日銅鑼灣刺警案發生後，媒體到案發現場銅鑼灣SOGO門口做直播，發現很多民眾聚集，「警察如果覺得不妥當，隨時可以說媒體煽動群眾，就可以取締記者。」

★國安法實施後香港新聞自由最差一年

記協年報總編輯、前主席楊健興表示，國安法實施一年以來，很多評論員、學者都不敢接受訪問，他感慨香港從未出現這樣的情況，過去一年是他自1984年從事新聞行業以來，新聞自由最差的一年。

楊健興舉例：「對於銅鑼灣刺警事件，的的確確是會社會上有些不同看法的話，但是當某一種看法你講了出來之後，會被整個政府以至於立法會議員，點名、批判你的話，我想再大的教授都不是很想捲入這些爭議當中。」

楊健興憂心，「而當這些人都不敢講，他們都不想講，或者想講少一些的話，每一天都會有些人擱筆的話，我們傳媒有熱誠、有志的新聞工作者想繼續寫、繼續講，但是當那些人都不敢講的話，這個還是一個怎樣的社會呢﹖」

楊健興表示，去年的記協年報題為《危城下的自由》，今年想不到任何字眼能形容目前境況，最後年報名為《破碎的自由》，因為在極權管制下，自由愈來愈支離破碎，尤其當經營26年的《壹傳媒》旗下的《蘋果日報》被指控幾十篇文章違反《港區國安法》，但當案件仍在司法程序，未正式審訊，《蘋果日報》的戶口已被凍結，最後停運，他認為清楚見到國安法的殺傷力及破壞力。楊健興又表示，暫時未想到類似壹傳媒的情況有否在其他地方出現過。