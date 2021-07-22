台塑化(6505)今股東會登場，有「石化業鐵嘴」之稱的董事長陳寶郎對於油價的看法也成為今日股東會重要焦點，陳寶郎表示，綜合供給面、需求面因素，第三季價格會比第四季強一點，第三季布蘭特原油會落在75~80美元/桶，整體來說，在疫情持續舒緩、全球恢復經濟活動下，下半年油價將可維持相對高檔，下半年預期布蘭特油價在70~80美元/桶間震盪。

陳寶郎表示，預計第三季油價會往上拉，雖然上週曾經因為全球變種病毒疫情比預期嚴重，導致油價下滑，但這幾天布蘭特原油應已經回到72美元左右，且第三季是需求旺季，預計第三季應該會在75~80美元區間，供給面和需求面的缺口約200萬桶/日~250萬桶/日，但第四季供給增加下，缺口會收斂到120萬桶/日~140萬桶/日，故預計第四季原油價格應該會比第三季低。

分析下半年油價，陳寶郎表示，油價主要就是要看供給面以及需求面，以需求面來說，若疫苗的覆蓋率成長，全球確診越少，政府就會減輕管制經濟活動，需求就會增加，現在已經看到歐洲汽油的需求明顯上升，且疫情較為嚴重的亞洲新興國家的油品需求可望在第四季因疫情降溫而逐步恢復，可使油價在下半年保持在相對高檔。

談到供給面，陳寶郎表示，OPEC+於7月18日達成共識，從8月起逐月增產40萬桶/日，直到576萬桶/日的減產逐步取消為止，至今年底可望增產共200萬桶/日，OPEC+並將減產合作機制延長到2022年12月31日。伊朗因新任Ebrahim Raisi總統作風強硬，預估在8月4日上任前不會重啟核協議，故伊朗原油供給增加有限，預期至今年底僅會由目前的250萬桶/日增加至275萬桶/日，到2022年第一季才可能增加到300萬桶/日，伊朗供給增加的時間持續延後，有助於油價平穩。

整體來說，陳寶郎認為，下半年油價在OPEC+內部達成共識，加上全球油品需求預期繼續回升，伊朗產量增加有限下，油價下檔獲得支撐，惟受變種病毒擴散的影響，原油價格波動加大，預期布蘭特油價在70~80美元/桶間震盪。