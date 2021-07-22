英國在周三要求歐盟同意修改英國脫歐協定當中的北愛爾蘭相關條款；而歐盟在周三立即表態拒絕了此一要求。

北愛爾蘭協定是英國與歐盟的脫歐協定之一部分，該協定先前獲得英相強生(Johnson)的支持。

北愛爾蘭的企業表示，條款已經對貿易造成破壞；一些親英的北愛爾蘭團體則抗議與英國的關係減弱。這些抗議引發了人們對北愛爾蘭近30年以來和平的擔憂。

英國脫歐事務官員David Frost在國會指出，不能再這樣下去。

歐盟執委會副主席Maros Sefcovic明確表示，協定無法重新擬定，不會同意重新談判，尊重國際法律義務至關重要。

北愛爾蘭條款解決了英國脫歐的難題，如何確保美國在1998年斡旋的和平協定，主要是透過為北愛爾蘭維持一個與歐盟的開放邊境。

而北愛爾蘭現在仍維持在歐盟的關稅區域，這需要對與英國的邊境進行貨物檢查。事實上證明，這對北愛的企業造成相當大的負擔。

Frost希望歐盟能建設性地研究英國的建議，找到積極的前進方向。