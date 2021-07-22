周三發表的一項研究結果顯示，兩劑輝瑞或阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）新冠疫苖對抗高度傳染性Delta變種病毒的效果，與對付之前流行的Alpha變種病毒的有效性幾乎一致。

該研究報告指出，這兩種疫苗對Delta變種病毒非常有效，但也重申只注射一劑疫苗，並不足以產生高度保護力。

最早在印度出現的Delta變種病毒，現在已經取代最早在英國出現的Alpha變種病毒，成為這個全球大流行病主要的病毒株。

這項發表在《新英格蘭醫學雜誌》（the New England Journal of Medicine）上的研究報告，證實了英國公共衛生部5月份根據真實數據取得之輝瑞/BioNTech和牛津/AZ新冠疫苗功效的重大發現。

周三發布的研究報告指出，兩劑輝瑞新冠疫苖在預防Delta變種病毒之症狀性疾病（symptomatic disease）的有效性為88%，而對付Alpha變種病毒的有效性為93.7%，與之前的報告的大致相同。

兩劑AZ疫苗對付Delta變種病毒的有效性為67%，高於最初報告的 60%；對付Alpha變種病毒的有效性為74.5%，亦高於最初估計的66%。

英國公共衛生部研究人員在報告中表示，在接種兩劑疫苗之後，與Alpha變種病毒相比，這兩種疫苖對付Delta變種病毒的有效性差異不大。

來自以色列的數據則指出輝瑞疫苖對症狀性疾病的有效性較低，但對染疫重症的保護力仍然很高。

英國公共衛生部此前表示，這兩種疫苗的第一劑對Delta變種病毒的有效性約為33%。而周三發表的完整研究報告指出，接種一劑輝瑞疫苗對Delta變種病毒的有效性為36%，接種一劑AZ疫苗的有效性約為30%。

該研究表示，在Delta變體病毒擴散的情況下，這個接種一劑疫苗後有效性降低的發現，印證在脆弱群體中必須盡可能擴大兩劑的疫苗接種率。