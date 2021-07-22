30歲大陸男星吳亦凡近日被19歲女網紅都美竹踢爆以「酒桌選妃」方式拐多位年輕女性上床，受害者還有未成年少女，即便透過工作室發表10點聲明仍難以挽回聲勢，遭大陸官媒點名劣跡藝人，形同封殺。至今神隱的都美竹也被吳亦凡的粉絲抓包疑點，不僅身世背景有出入，還抖出她以前從事性交易，間接打臉都美竹聲稱第一次給吳亦凡。

都美竹18日在微博揭發吳亦凡私下不檢點，其中提到「我家並不差，我每個月的零花錢大概是十萬」、「我只和吳一人發生過性關係」等，卻被挺吳亦凡的一派網友踢爆都美竹官方聲稱出生地北京、事實是內蒙古烏蘭浩特人，稱烏蘭浩特的很多人都認識她，更直指都美竹在家鄉幹過援交妹，性交易一次1500人民幣（約6500新台幣），根本不可能初夜給吳亦凡，喊話要那些上過都美竹的男人都站出來。

都美竹被網友爆料以前是援交妹、謊話連篇。（圖／微博）

除此之外，都美竹稱月拿十萬（約新台幣44萬）零用錢也有疑點，爆料者表示都美竹的母親開麵館，不可能拿這麼多錢給女兒花，痛批她說謊成性，在網路上掀起廣大的討論度。

不過，仍有許多挺都美竹的網友幫忙叫屈，認為每次只要有女性因遭騙色出面指控，最後常常會成為箭靶，導致更多女性受害者不敢站出來，變成一種惡性循環，也指出假設吳亦凡沒有誘拐女性，為何吳母要私下多次轉帳給都美竹？雙方疑點皆陸續浮出檯面，但吳亦凡和都美竹後來都沒再出聲，目前形同羅生門各說各話。