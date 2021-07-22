國產疫苗讓不少人不信任，蔡英文總統還鼓勵從政人士遊說不相信的人，台北市長柯文哲22日表示，不必游說，請民進黨官員排隊去打針就可以，北市想自購疫苗，但如果慈濟都買不到，我們有什麼理由可以買到，鴻海買疫苗沒那麼快進來，真的買進來，民進黨面子掛不住，完全不讓進來也不行，一定會在適當的時候進來。

柯文哲接上節目《新聞不芹菜》專訪，節目今早播出，主持人稱蔡總統鼓勵從政人士遊說不相信國產疫苗的人，柯文哲表示，不用遊說，請民進黨官員排隊去打針就可以，他已經打第2劑AZ，以目前狀況，台灣2劑是夠，但如果有一天很奇怪的變種病毒進來，要打第3劑也不是目前的疫苗隨便可以打，高端疫苗是用最初期的新冠肺炎去做，不是用印度變種病毒去做的。

他指出，2、3個月前台灣爆發本土疫情，找了很多廠商詢問購買疫苗，但後來台積電、鴻海和慈濟要買疫苗，所以暫緩，如果慈濟都買不到，我們有什麼理由可以買到，鴻海有政治目的、台積電是被拉出來陪榜的，如果慈濟都買不到，我們有什麼理由可以買得到，現在就看慈濟狀況。

柯文哲說，如果第1、2劑打完，真的變種病毒太厲害了，變成流感化要每年接種，類似一種市民的福利，現在對國民最基本的保護就是打2劑國際認證的疫苗，第3劑買250萬劑大概要40億元，每個政策都有討論，假設有新的變種病毒，萬一2劑都沒辦法應付，台灣要不要準備第3劑，這問題不是他要想的，應該是衛福部。

他強調，「如果慈濟買不到我也不用買」，要進來眼見為憑才算，買1500萬劑看什麼時候進來，鴻海買的疫苗沒有那麼快進來，真的買進來，民進黨面子掛不住，完全不讓進來也不行，一定會在適當的時候進來。

主持人還題問政府有擋還沒有擋，柯文哲說，這不要問我，請國民自己判斷，也不是說擋，有些東西何必斤斤計較瓶子外面標籤，老百姓關心的瓶子裡的疫苗不是標籤，每年從大陸買多少東西進來台灣。