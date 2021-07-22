新北市高齡公寓多，不少長者及身障者礙於經濟條件，只能受困沒有電梯的老宅，新北市城鄉局第一波釋出34戶社會住宅，推動「以屋換屋」，協助65歲以上長輩及身障市民換居至有電梯的社會住宅，於22日受理申請，而騰出來的空房市府則會媒合出租給適合民眾。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，新北老舊公寓眾多且電梯增設不易，高齡長輩及身障者往往出入困難，新北市近年已推動多元電梯補助方案，包含既有的都市更新整維補助及電梯特快車方案，鼓勵老舊公寓裝設電梯，但實際仍面臨住戶整合困難、費用分攤及法令問題等因素，無法即時協助民眾出入需求，市府推出換居方案，希望加速高齡者及身障者都有電梯可以使用。

黃國峰說，新北市率先全國推出「新北高齡友善換居－樓梯換電梯」方案，申請人免抽籤，只要審查符合資格即可媒合入住，但考量社宅資源公平分配，入住社宅期間比照社宅一般戶最長以6年為限；另申請人原住宅完成電梯增設工程時，換居契約將不再續約。

鄉發展局住宅發展科科長江怡瑩補充，第一波釋出的社宅空戶三峽國光青年社會住宅有7戶、新店央北青年社會住宅27戶，之後如其他社宅有空戶釋出會再釋出放來；由於郊區、市區房價有落差，因此鼓勵申請人就近換租社宅，就不需另再貼錢補差額租金。