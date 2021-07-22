丁窈窕全台文繪本《樹á跤ê自由夢》的4位作者。（貝殼放大公司提供）

白色恐怖時期，許多無辜民眾受害，來自台南的丁窈窕就是其中之一。丁窈窕的故事由4位來自台南女中的學生蔡喻安、王亮文、謝沂珍與鄭韶昀，以全台文撰寫成繪本《樹á跤ê自由夢》，並在近日發起認購計畫，要將繪本送進全台1000所學校，讓人權觀念扎根在學生心中。

1927年丁窈窕於台南市出生，畢業於台南第二高等女學校後便赴台南郵局工作，1951年與郭振純相戀，原訂有婚約，但因對方投身社會運動，擔心彼此拖累而解除婚約，當時正值青春年華的她，卻受到「台南市委會郵電支部案」牽連而入獄。

在獄中丁窈窕已懷有身孕，隨後在獄中產下女嬰，有天她抱著女兒到醫務室時，碰巧遇上因叛亂罪遭逮捕的昔日伴侶郭振純，丁窈窕自知死罪難逃，並告訴他隔日會在放風場的樹下留一只香菸盒，要郭振純記得去撿，隔天，郭振純果然撿到了那枚香菸盒，裡頭裝著一封訣別信及一綹頭髮。

三年後，丁窈窕以「特別接見」為由帶出監牢，並且被迫與女兒分開，雖然當時女兒不斷哭鬧：「我媽媽不是壞人，不要槍斃她」，無奈丁窈窕最終仍遭槍決。

多年後，回歸社會的郭振純想起丁窈窕曾說，在台南女中的時光是她人生最快樂的時候，因此郭振純便將她的頭髮埋在台南女中操場旁的金龜樹下，這棵樹之後也被命名為「丁窈窕樹」、「人權樹」。

不幸地是，在2015年8月，台灣遭蘇迪勒颱風襲擊，金龜樹遭折斷，當時樹倒的消息伴隨過往故事在網路上傳開，丁窈窕終於從眾人的記憶中甦醒，隨後，國家人權館籌備處主動出面協助搶救，在文化部出資下，金龜樹得以搶救回來。

大約在2013年前後，台南女中教師林秀珍與一批台南女中的學生開始構思如何讓更多人知道學姊丁窈窕的故事，直到2016年，為了擴大推廣丁窈窕故事，台南女中學生啟動繪本創作計畫，希望能讓更多人認識丁窈窕。

4位當年台南女中的學生蔡喻安、王亮文、謝沂珍與鄭韶昀，一手包辦史料、台文及插畫，將學姊的燦爛青春，化成一張張作品，經過多年努力，終於完成。更多丁窈窕全台文繪本《樹á跤ê自由夢》認購計畫內容可參考官網：https：／／backme.tw／ref／9NU2W。