縣府民政處澄清，上月已發文詢問是否能將民意代表、鄰長納入第七類公費疫苗接種對象。（縣府提供）

新竹縣議員連郁婷21日前往縣議會開會，卻被縣府詢問是否要打莫德納疫苗，她震驚且痛斥「疫苗不是公關品」等語。新竹縣政府民政處長邱靖雅則駁斥，並非詢問是否施打疫苗，而是問意願登記，「絕非做公關！」

連郁婷在其臉書粉絲專頁指出，有縣府的人詢問她是否要接種疫苗，若有意願，可安排前往醫院施打，她也質疑，若有疫苗，還有洗腎患者的親友、國中及國小教師、長照據點的年輕人、在外奔波的外送員更應施打疫苗，且疾病管制署早在7月12日發文給縣府與縣議會，明文表示民意代表非第一線防疫工作，不屬於第二類對象。

連郁婷撰文批「很難理解（新竹縣長）楊文科還敢幫縣議員留莫德納疫苗」、「立刻停止這種無理的安排」。連郁婷也指出，她的質疑均有所本，不怕被告誹謗。

邱靖雅則聲明，民政處是為民意代表、鄰長爭取納入「第7類」公費疫苗施打對象，而非連郁婷所指的第二類，6月22日已發文請示中央，至今未收到回覆，21日於議會詢問近10名議員，均有表示是「意願登記」。除了縣議員外，民政處所轄的包含殯葬人員、役男送兵人員名單等，民政處均有呈報上級，爭取優先接種疫苗，亦有詢問其意願，是否由民政處分批登打、預約疫苗。

邱靖雅也指出，疫苗絕非公關品，日前逐名議員詢問意願登記，在過程中也才知道有些年紀符合的議員，已有接種疫苗，或是已有議員自行預約，邱靖雅也說，請民眾勿以訛傳訛。