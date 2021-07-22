彰化縣長王惠美22日視察竹塘鄉4條、二林鎮6條、芳苑鄉5條，共15條農路，每一條農路的路面確實都坎坷不平，王惠美當場指示地政處長蔡和昌盡速改善。(吳建輝攝)

因使用年久導致路面龜裂、破損，甚至沉陷，一口氣要將視察的15條總長度達7225公尺農路，鋪設全新瀝青混離土路面，總經費達2098.5萬元，除了提升農民行的安全，也加強農產品的運輸效率。(吳建輝攝)

彰化縣迎來連續5天的＋0，讓長時間守在應變中心的彰化縣長王惠美能稍稍喘息，22日上午她到南彰化竹塘、二林、芳苑等鄉鎮視察農地重劃區內多條農路，因使用年久導致路面龜裂、破損，甚至沉陷，一口氣要將視察的15條總長度達7225公尺農路，鋪設全新瀝青混離土路面，總經費達2098.5萬元，除了提升農民行的安全，也加強農產品的運輸效率。

彰化縣長王惠美22日視察竹塘鄉4條、二林鎮6條、芳苑鄉5條，共15條農路，每一條農路的路面確實都坎坷不平，王惠美當場指示地政處長蔡和昌盡速改善，來確保竹塘的米、芳苑的蛋、二林的蕎麥與葡萄酒，可以在平坦舒適的農路上運輸，也提升民眾行的安全。

王惠美表示，竹塘是米個故鄉，農特產區相對農路的使用就更加頻繁，今天看的這４條農路都是使用超過50年的老舊農路，長期受到忽視，在地議員、鄉長、村長等都極力爭取，因此縣府動用經費來協助改善，至於二林這6條也都是相當早期重化的路段，同樣一起規劃重鋪。

王惠美說，芳苑畜牧業盛行，包括蛋雞、蛋鴨、豬、羊等，就已運送雞蛋來講，道路平坦才確保彰化優鮮的雞蛋能安全運輸，這次芳苑境內５條農路也將全部鋪設瀝青混泥土路面，改善長度來到2210公尺，也期望能如期如質完工。

竹塘鄉長蔡碩任表示，竹塘偏鄉經費不足，感謝縣長挹注669萬經費，來改善這些農路品質，減輕公所負擔；二林鎮長也說，感謝縣長關心二林，二林是農產鄉鎮，道路安全與作物運輸都仰賴基礎建設，感謝縣長挹注經費，讓民眾更方便。