日本東京奧運開幕式爭議又一樁，繼前負責人佐佐木宏嘲笑女性身材提案、前作曲人小山田圭吾涉霸凌後，開幕式導演小林賢太郎被發現曾嘲諷猶太人大屠殺，今在開幕式前夕遭解任。

日本每日新聞報導，48歲的小林賢太郎曾是搞笑藝人團體Rahmens成員，他在該團體1998年發售的搞笑短片中，拿著多張剪成人型的紙片說，這是「猶太人大屠殺遊戲」。

這支影片近日在網路上流傳，美國猶太人組織「西蒙魏森索中心」（Simon Wiesenthal Center SWC）21 日對此發表譴責聲明，指出任何人都沒有權利嘲諷遭納粹屠殺的猶太人犧牲者。

日本放送協會（NHK）報導，組委會宣布已將小林賢太郎解任。

組委會主席橋本聖子表示，東奧開幕式近在眼前卻發生這樣的事情，對此由衷致歉。

橋本說，在今天上午得知此事之前，並不知道小林賢太郎過去的發言；此事也會造成外交上的問題，因此迅速將他解任。在明天開幕式的表演方面，將盡快進行調整。

小林賢太郎透過組委會表示，當年他寫下的搞笑台詞有非常不得體的表現，之後他也認為這樣不對，因此他重新思考，以不傷人的搞笑方式為目標。

小林說，他從事要讓人開心的工作，卻引起他人的不快，這是不能被允許的；他理解當時自己選擇了愚昧的台詞，犯下了錯誤，他對此加以反省，他向對此感到不快的人們道歉。

東京奧運開幕式一波三折，今年3月開幕式負責人、創意總監佐佐木宏被爆出曾提案要女演員渡邊直美扮豬，引發各界批評後請辭。

開幕式作曲人之一小山田圭吾日前被發現學生時代曾霸凌同學及身心障礙學生，組委會原本力挺小山田留任，但迫於外界壓力，小山田本月19日請辭。