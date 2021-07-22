紐西蘭加入多國共同譴責中國惡意網路攻擊後，紐西蘭政府通訊安全局局長李特證實，紐西蘭遭受中國國家級駭客入侵。中國大使館隨即反駁並傳召多名紐西蘭外交官員。

紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand，RNZ）20日報導，紐西蘭對外情報部門「政府通訊安全局」（GCSB ）局長李特（Andrew Little）表示，GCSB已證實有中國國家級駭客涉及針對紐西蘭進行「40式進階持續性駭侵」（Advanced Persistent Threat 40，APT40），以及於2021年初利用微軟電郵軟體漏洞竊取紐西蘭用戶資料。

對此，中國駐紐西蘭大使館20日隨即發布聲明回應，批評紐西蘭政府的指控是「毫無任何根據，極不負責任」、「惡意抹黑」，以及「搞政治操弄，對別人潑髒水」。

中國大使館的聲明還提到，中國政府對此感到「強烈不滿和堅決反對」，並要求紐西蘭「摒棄冷戰思維」。

RNZ昨天在針對事件的後續報導中，引述紐西蘭外交部部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）辦公室發布聲明證實，多名紐西蘭外交事務官員昨天應中國駐紐西蘭大使館傳召，前往與中國大使館人員會面；但報導並未提及會面雙方的討論內容。

奧塔戈大學（Otago University）政治系副教授柯胡（Nicholas Khoo）今天透過紐西蘭新聞網站stuff.co.nz發表評論文章，批評中國政府干預紐西蘭內政，並指中國政府的行為已違反了中國於1950年代提出「和平共處五項原則」中的「互不干涉內政」準則。

柯胡解釋，中國國家級駭客入侵紐西蘭的行為，是中國眾多干涉紐西蘭內部事務的例子之一。他亦批評中國利用貿易作為向紐西蘭等小國施壓的工具。

RNZ今天報導指出，紐西蘭加入美國等多國共同譴責中國國家級駭客，將會對紐西蘭的出口貿易造成影響；報導引述紐西蘭-中國關係促進委員會（The New Zealand China Council）主委馬金農（Don McKinnon）指出，紐西蘭必須做好相關準備。