美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國合作夥伴BioNTech今天表示，已與南非Biovac Institute達成協議，將協助年產約1億劑COVID-19疫苗供非洲聯盟（African Union）使用。

路透社報導，協議內容是「填充和完成」疫苗，也就是由南非負責產線最後階段，即產品加工和裝瓶，並不包括生產複雜的mRNA（傳訊核醣核酸）疫苗原液，原液會由輝瑞/BNT在歐洲的工廠製造。

這項協議將使Biovac這間南非政府與民間夥伴的合資企業成為非洲為數不多的COVID-19疫苗包裝與分銷公司之一，且是第一間經手mRNA疫苗的公司。

Biovac執行長馬科那（Morena Makhoana）告訴路透社，目標是在2022年下半年開始生產，於2023年初達到年產約1億劑的最大產量。

世界貿易組織（WTO）成員國力倡藥廠暫時免除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的部分智慧財產權保護。輝瑞與BioNTech試圖動搖這些國家的立場。

南非的艾斯平藥廠（Aspen）先前已與美國嬌生集團（Johnson & Johnson）達成協議，協助「填充與完成」嬌生的新型冠狀病毒疫苗。

非洲國家的疫苗施打率在全球敬陪末座，許多國家都仰賴COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），但目前COVAX分配疫苗的情況差強人意。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）110722