聽到公鹿「字母哥」阿提托康波奪冠後嗆聲，「我原本可以去一支超級強隊，但我選擇一條艱困的道路，而我做到了！」現任球評的退役球星史蒂芬傑克生不禁跳出來狠狠吐槽，「你本來就在一支超級球隊，也有不少頂尖隊友，請勿貶低你的隊友！」

曾在2003年跟隨馬刺奪冠的史蒂芬傑克生表示，「阿提托康波本身就在一支超級強隊當中，因為公鹿擁有米德頓、哈勒戴等優秀球員。字母哥是我近年看過最具統治力的球員，但他身邊至少擁有一個終結者，就像當年歐尼爾身邊，就有布萊恩這名終結者。」

「阿提托康波身邊還有哈勒戴，他是當今NBA防守最好的球員之一，」史蒂芬傑克生表示，「所以不要說得好像你的隊友都是發展聯盟等級一樣，你已經擁有一支超級強隊，或許米德頓與哈勒戴的名氣沒那麼大，但他們都是頂級球星，別貶低他們。」

或許阿提托康波說出這種話的用意，只在強調自己對於公鹿的忠誠心，以及不想效法其他球星「抱團」作法(像是擁有三巨頭的籃網)的心情，畢竟他始終表達長年續留公鹿的堅定立場，卻被史蒂芬傑克生說成他在貶低隊友，字母哥的心情恐怕不太好了。