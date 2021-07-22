衛福部今在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，行政院長蘇貞昌聽取簡報後表示，國內疫情逐漸趨緩，但國際疫情依舊嚴峻，不能掉以輕心。對於三級警戒是否降級，疫情指揮官陳時中在會中鬆口，可以考慮降二級。蘇貞昌裁示，降級前要做好相關準備，不能瞬間開門，同時也要顧及生計、民生、生活，應該要緩步下降，政府會一體考量評估。

衛福部報告指出，指揮中心將以控制疫情為前提，規劃及完備相應管制措施與防疫指引後，再進行緩步解除限制措施；衛福部強調，部會以清零作為階段目標，會在疫情到可以控制程度，且相關產業、場所預防措施、應變措施可以安心，會逐步鬆綁管制措施。

蘇貞昌表示，國內本土確診數近一個月都控制在兩位數以下，近一周維持在20例上下，濁水溪以南更已經延續15天0確診，但鄰近國家像是韓國連15天皆破1000例，首都圈實施最高等級管制；疫苗接種率達7成的新加玻疫情也升溫，前天確診近200人，創下一年來新高，今日再度禁止餐廳內用等措施。

蘇貞昌進一步表示，越南累積確診突破5萬人；泰國曼谷因疫情升溫禁止國內航班起降；印尼單日5萬上下，已經超越印度疫情，這都顯示了國際疫情嚴峻，而台灣卻能在2個月內時間將國內疫情控制下來，這都是國人配合努力，以及各部會、地方、中央合作成果，要好好珍惜。

對於陳時中表態可以考慮防疫警戒降為二級，蘇貞昌指示降級前要做好相關規畫準備，不能瞬間開門，要嚴謹做好防疫措施跟配套，緩步鬆綁管制措施。

行政院發言人羅秉成表示，各部會相關配套措施，由政院祕書長李孟諺協調彙整，整個配套措施，會跟著是否降級，由指揮中心一併對外說明。