藝人吳鳳從土耳其來台發展，跟老婆結婚生下2個女兒，不時在臉書與網友分享育兒日常，他透露女兒2歲就會拿剪刀剪東西，甚至還亂剪床單，但夫妻倆卻從未制止其行為，主要是擔憂阻止後，可能會讓女兒就此失去興趣。

吳鳳表示女兒2歲時就會拿剪刀剪東西，當時許多為人父母的紛紛提醒「很危險！不要給孩子剪刀」，但夫妻倆卻反其道而行，不僅從未阻止，還在女兒用剪刀時從旁教導如何使用，他表示當時若阻止的話，有可能沒辦法培養女兒用剪刀的技巧，不僅會讓她失去興趣之外，還可能影響孩子的自信心，更強調自己的教育觀念沒有「阻止」兩個字。

根據吳鳳觀察，西方父母較少阻止孩子，印象中自己父親未阻止他做任何一件事，至於東方教育就比較常阻止孩子，導致過度保護下，養成孩子過度依賴父母的習性，他強調身為父母應該是教她們怎麼用這些道具，而不是嚇孩子不要接觸這些東西，重點是不讓孩子自己亂玩，而是看著他們如何使用才是對的。

對於吳鳳的育兒方針，多數網友大表贊同，紛紛留言：「使用剪刀可以訓練手指頭的肌肉和關節」、「非常棒的親子教育，讓孩子在摸索學習過程中，更能激發潛力」、「東方教養下的孩子，不會思考，不太敢嘗試，更多的是重視『標準答案』」、「2歲小孩用剪刀對小肌肉是很好的訓練方式，可以幫助發展」。