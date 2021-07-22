烟花颱風來襲台中市超前部署，市長盧秀燕22日視察環保局南屯區清潔隊執行道路側溝清淤作業狀況。（陳世宗攝）

市長盧秀燕視察側溝清淤後，並感謝守護市民財產安全的幕後英雄。（陳世宗攝）

大陸河南省鄭州市發生暴雨，短短3日就降下平常一年的降雨量，被喻為「千年一遇」的降雨量。烟花颱風來襲台中市超前部署，為防範颱風過境後西南氣流所帶來豐沛雨量，市長盧秀燕22日視察環保局南屯區清潔隊執行道路側溝清淤作業狀況，並感謝守護市民財產安全的幕後英雄。

「寧願多做也不要少做！」盧秀燕說，烟花颱風威力大，雖不會直接侵襲台中，但仍須注意颱風過境後西南氣流豪降雨，颱風襲台前市府緊急總動員，除例行性作業外，也再加強清疏。並提醒民眾「不止防疫，防災也很重要！」注意西南氣流造成的大雨，若需沙包可至各區公所領取。

環保局長陳宏益說，昨日已要求全市27區清潔隊全面巡檢及疏通456處列管易堵塞積水路段側溝。今日執行南屯區餐飲密集區、商店街及住宅區排水溝清淤作業，運用五用氣體偵測器及管中攝影機設備先行查看溝渠內狀況，確認溝內氣體無異常數值，清潔人員可安全作業後，再使用管中攝影機深入暗溝內探照，發現大量頑固「油塊」卡在溝邊已清除完成。

陳宏益表示，周邊店家平時應做好「油水分離」，廚餘、油污可交給清潔隊回收處理，不可將油污廢水直接排進水溝內，以免阻塞造成溝面惡臭、孳生蚊蠅，不僅影響環境衛生，也容易淹水導致水患災情。提醒民眾雨勢過後，務必加強檢視居家周圍環境，清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生。

南屯區清潔隊員何英杰說，疏通水溝是民眾最有感的服務之一，只要水溝不通或有臭味，接獲通報後同仁就會立即出動執行清疏，水溝淤積多是餐飲業產生的油污、營建工地排出的泥沙或市場攤販隨意棄置的食物殘渣等，其中，長期堆積的「油塊」最難清，且油垢黏在溝壁上散發惡臭，也容易招來老鼠群聚。