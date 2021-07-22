大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天上午發出聲明，「對台灣有關方面和各界人士關切慰問河南水災表示感謝」。國台辦這紙聲明的格式，開頭既未標註「新聞稿」，也未標註「答記者問」。

近日，河南持續遭遇罕見強降雨，鄭州等地發生嚴重內澇，造成人員傷亡和財產損失。

國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，「台灣有關方面和各界人士通過各種形式向災區表達關切慰間，一些台資企業向災區捐款捐物。我們對此表示感謝。」

針對鄭州暴雨致災，總統府發言人張惇涵昨天轉達蔡英文總統的慰問與關切，張惇涵表示，除了向不幸過世的人員及家屬表示哀悼，總統也期盼受災的地區早日脫離洪害，回復正常生活。

此外，鄭州傳出災情後，許多民眾被困，缺乏食品及基礎日用物資，嚴重地區甚至因災情引發斷水斷電。旺旺集團蔡衍明董事長看到相關訊息後立即指示，旺旺在河南省內的2家工廠、4家分公司、26家營業所必須出動一切力量緊急加入救援，立刻停止對外銷售，第一時間開倉捐物，倉庫中現有的幾十萬箱（貨值超二千萬人民幣）產品全力支持有需要的地方。

同時，旺旺集團緊急調撥旺旺水神除菌液及微酸性電解次氯酸水生成設備至河南，以減少災情後帶來的公共衛生隱患。