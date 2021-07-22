新北市陶博館「數位陶瓷博物館」追溯過往建置35檔線上展覽，在「臺灣國際陶藝雙年展－陶藝的人文回歸」展場專區可一睹奈良美智陶土作品的風采。（蔡雯如攝）

新北市藝文展館今日開始受理線上預約，將在24日降載開放室內參觀；鶯歌陶瓷博物館即日起推出「數位陶瓷博物館」服務，設置「臺灣國際陶藝雙年展－陶藝的人文回歸」展場專區，開放過往35檔展覽供民眾瀏覽，其中也包括知名藝術家奈良美智創作的8件陶作，讓民眾搶先線上解封。

陶博館指出，數位展覽專區運用虛擬體驗模式，民眾只需點進陶博館網站的雲端環景展間，便能觀看典藏品3D環物影像，上百件陶藝作品以360度環物攝影或720度三維建模細緻地展現，撥動螢幕便可觀看任何作品細節，另外搭配出版及影音紀錄、線上課程等學習資源，也能了解陶瓷的各項知識。

陶博館表示，這次實體特展「偶然人間」則集結22位陶藝大師的傑作，將優先在線上展示專區推出，館方首次以陶偶做為展覽主題，討論人與環境的互動、探究遭遇突發事變時的情緒轉換、反映在疫情底下的人性掙扎、如何回應生活模式之改變與心情。

此外，館方也特別推出2個線上活動，「陶偶心理測驗」(http：／／yingge.ceramic-figures.com／ )將可與作品互動，供民眾測出所屬的陶偶個性；「偶然人間—療癒小物影像募集計畫」（http：／／www.ceramic-figures.com／ ）將邀請民眾用照片表達心情，分享日常生活照，上傳活動網頁，就有機會在「偶然人間」特展中展出，還可參加抽獎，獎品包含「陶博館建築杯」5個、「小牛筆插」50個，得獎名單將公布於活動官方網站。

陶博館長吳秀慈表示，「數位陶瓷博物館」有豐富的數位影音資料，打破時間與空間的限制，民眾在家就可飽覽陶藝作品，像親臨現場一樣細觀陶藝家創作。更多的展覽資訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw、粉絲專頁www.facebook.com／YCMuseum 及www.instagram.com／yinggeceramicsmuseum 查詢。