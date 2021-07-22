越南疫情肆虐，製鞋業越南廠紛紛宣告暫時停工，空方氣焰旺盛，豐泰(9910)跌幅逼近6%、志強-KY(6768)跌幅在1%以上，寶成(9904)跌幅則在0.7%左右。

越南新冠疫情嚴峻，當地政府全力防堵，除了寶成及志強越南廠陸續傳出停工的消息外，豐泰旗下越南DS工廠因發現疑似案確診案例，配合當地防疫，DS廠自7月22~28日暫停營運，累計在越南有6個廠停工。

豐泰在越南的DS廠自今日起至7月28日暫停營運，另外，越南DV、DP、DO、DVM工廠暫停將延長至8月1日，而TO廠也將暫停至24日。

志強志寧廠停工到7月30日，去年占產能比約15~20%，配合防堵疫情需求，因目前屬於鞋業淡季，將調配其他廠產能支應生產需求。至於柬埔寨廠員工已全數完成新冠肺炎疫情施打。

寶成在越南有六個廠區，包括胡志明市、同奈省、西寧省及前江省等地，越南廠占集團，旗下位於越南胡志明市的寶元鞋廠停工至7月23日。