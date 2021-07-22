美國費城半導體指數周三大漲3%，其中，半導體設備廠股價全數大漲，半導體高階微影設備廠艾司摩爾（ASML）財報激勵股價大漲5.4%，另應用材料股價大漲4.57%。SEMI（國際半導體產業協會）預期全球半導體製造設備銷售總額今明年續創新高，台廠可望受惠。

ASML預期，第3季營收可望達52億至54億歐元，以中間值53億歐元計，將季增32.5%，毛利率將攀升到51%至52%。全年營收將成長35%，優於先前預估的30%水準。

ASML表示，數位基礎設施的建置，帶動市場對邏輯及記憶體晶片的長期需求，也驅動包括先進製程與成熟製程的需求。公司正增加EUV在記憶體產業的量產應用，協助3個DRAM客戶在未來的製程中導入EUV。ASML對營運展望更趨樂觀，法人預期，ASML合作夥伴家登及帆宣營運可望受惠，帶動業績成長。

SEMI（國際半導體產業協會）日前公布年中整體OEM半導體設備預測報告，預估全球半導體製造設備銷售總額今年將增長34%來到953億美元，在數位轉型的推動下，2022年設備市場可望再創新高，突破1000億美元大關。

台積電(2330)今(2021年)年資本支出達300億美元新高，且台積公司未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發，將有利於台積公司供應鏈包括設備、廠務等廠商漢唐(2404)、EUV光罩盒廠家登(3680)、應材供應鏈的京鼎(3413)等都將同步受惠。

台積電12吋廠有80%無塵室由漢唐承包，是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。漢唐公司預期明年業績動能增加。

台積電擴大資本支出，相關設備、材料業者也可望持續爭取訂單挹注業績。

台積電今年資本支出約有8成用在先進製程，先進製程供應鍵均可望受惠。法人看好用於7奈米先進製程的EUV(極紫外光)設備供應鏈將得利，其中包括EUV光罩盒供應商家登、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)；應材供應鏈的京鼎(3413)等。

此外，台積電2021年資本支出約1成將用在先進封測及光罩；台積電竹南新廠預計今年底至明年上半年量產，預期半導體濕製程設備廠弘塑(3131)、辛耘(3583)都可望爭取訂單，助益後續業績成長動能。