【LIVE直播】疫情趨緩 726降級但不解封？陳時中說明逐步解封指引。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增33例新冠肺炎確定病例，分別為30例本土及3例境外移入，確診個案中新增4例死亡。指揮官陳時中說，雖然今日案例較多，不過多數都是隔離、期滿檢出，疫情還在控制之中。

今日新增的30例本土病例(其中20例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為15例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月17日至7月21日。個案分布以臺北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

另外，今日新增3例境外移入個案，案15601為本國籍未滿10歲男童，7月8日自大陸返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月20日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列居家隔離。案15612為美國籍20多歲男性，7月20日自美國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後兩排旅客共5人，列居家隔離。案15617為本國籍20多歲男性，7月20日自阿拉伯聯合大公國(杜拜)返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館檢疫，7月21日出現咳嗽、頭昏及體溫偏高症狀，已由衛生單位安排就醫，於今日確診；相關接觸者匡列中。

確診個案中，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。這波本土疫情，5月11日至7月20日共累計公布14255位確診個案，其中12456人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.4%。

去年至今，國內累計15511例確診，分別為1253例境外移入，14205例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計782例COVID-19死亡病例，其中774例本土，個案居住縣市分布為新北市389例、臺北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。