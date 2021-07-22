疫情期間無法出門上課，又想增進職場技能怎麼辦？新北市職業訓練中心設置「職業訓練影音專區」，提供各式餐飲、美容、行銷、照顧技巧等多元線上影音課程，課程免費且無需報名，透過網路即可觀看，歡迎想增進職業技能、有證照考試需求的民眾多加利用。

勞工局長陳瑞嘉表示，受疫情影響，今年許多職訓課程延期辦理，除了積極輔導部分課程改採線上授課外，希望職訓影音專區的設置，讓民眾在家就能輕鬆上網學習，培養職業技能，待業中勞工也能運用職訓線上課程為就業前做準備。課程包含受學員好評的中餐丙級、西點烘培、美容丙級、家政類及網路行銷等課程可選擇，近期無法上實體課的民眾，可上網學習、了解相關技能檢定的考照內容。

職業訓練中心表示，疫情期間已陸續拍攝方便民眾在家學習及體驗的微職訓課程，本週起將有「老人照護基礎技巧」的六個單元課程上架，每個單元約5到10分鐘。接下來還有具專業性質的「幼兒照顧基礎技巧(6單元)」、熱門的「小資創業(5單元)」，以及實用的「居家水電簡易修繕(5單元)」將陸續上架。

職訓中心每年規劃辦理工業、商業、資訊、照服、運輸、家政、美容、餐飲等多元職訓課程，實體課程將待疫情趨緩後，即依據中央及市府防疫相關政策，辦理職業訓練課程，若疫後有意參訓的勞工朋友，可至「新北勞動雲—職訓補給站」線上報名及查詢相關課程資訊，或電洽（02）89692150諮詢。