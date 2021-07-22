台中市政府警察局交通警察大隊，邀小youtuber、女童阿mon參與拍攝，童顏童語、以半生熟閩南語拍攝創意短片，呼籲阿公阿嬤遵守交通規則，「過馬路走行人穿越道」、「早晚外出著淺色衣著」、「過馬路左右多看2眼」、「莫拼3步趕綠燈」等，注意行的安全。

警方指出，長者等常見交通違規，「未依規定讓車」、「違反號誌，標誌管制」、「轉彎不當」、「行人或乘客疏失」違規行為等，提醒過馬路時，多注意觀察左右來車、快速通過，綠燈秒數不足不強行通過。

短片中具有年輕、活力且正面的形象，製作有別以往枯燥生硬的政令宣導，催生出生動且具有創意的交通安全短片，期待與民眾及年長者產生共鳴，進而提升國人重視長者「行」的安全。

交通警察大隊長陳松寅表示，保護高齡長者交通宣導短片中，除多加關懷與灌輸正確觀念外，也呼籲駕駛人行近行人穿越道或路口左轉彎時，應確實減速注意路況，左轉彎前擺頭繞開車內A柱死角察看，確認周遭沒有行人後才通行，多點耐心停等，守護行人用路安全。

交通警察大隊即日起至8月6日，每周將推2片長者交通安全宣導短片，民眾可上台中市政府警察局交通警察大隊Facebook粉絲專頁觀看。